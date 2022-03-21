Раби стріляють у вільних людей, – Зеленський звернувся до хороброго Півдня

Володимир Зеленський у своєму відеозверненні звернувся до хороброго Півдня та його жителів. Президент зазначив, що всі бачать, як у вільних українських людей стріляють раби пропаганди.

Український лідер ввечері 21 березня записав своє чергове відеозвернення до українського народу, повідомляє 24 канал. Його Зеленський розпочав зі звернення до українських міст та хоробрих жителів цих міст.

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Зеленський звернувся до хороброго півдня

Хочу звернутися окремо до вільного Півдня України, де сонце світить тільки бажаним гостям, а не випадковим "туристам" на танках. До Бердянська, Каховки, Енергодара, до Мелітополя,

– сказав глава держави.

Він також звернувся до Херсона, де 21 березня побачили, як у вільних людей стріляють раби. "Раби пропаганди, яка підміняє їхню свідомість. Раби, які звикли пакувати в автозаки всіх", – наголосив президент. Він зауважив, що держава-агресорка не зважає, кого арештовувати: "бабусю з чистим білим плакатом, дівчину з аркушем А4, на якому написано лише одне слово –"мир".

Водночас президент наголосив, що ці раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей на площах, на вулицях: "Ніколи не бачили тисяч людей, які не мають страху перед ним, перед рабами зі зброєю в руках". Ці російські раби сприймають волю як дикість, як небезпеку. У них переляк, який пропагандисти вміють перекувати на ненависть. А далі – постріли в мирних вільних людей.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 21 березня: дивіться відео