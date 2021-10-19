Рабінович полетів у Москву на зустріч з Козаком
Джерело:сайт ОПЗЖ
Проросійський політик Вадим Рабінович 18 жовтня побував у Москві – вже далеко не вперше за час російсько-української війни. Там він зустрівся з заступником голови адміністрації російського президента Дмитром Козаком.
Під час зустрічі Вадим Рабінович вже традиційно поскаржився московським кураторам на українську владу, а також запевнив, що жодної зради в таких його поїздках немає.
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Рабінович у Москві
Пройшла зустріч в Москві з заступником керівника АП Росії Дмитром Козаком! Я довів до Дмитра Миколайовича позицію нашої партії щодо ключових питань зовнішньої та внутрішньої політики! Працюємо далі! Нас не зламати!
– написав політик у фейсбуці.
Крім того, у проросійській партії відзначили, що жодної зради в таких поїздках немає. Мовляв, під час однієї з таких вдалося домовитися про купівлю в Росії газу на "вигідних для України умовах".
"Так, делегація "ОПЗЖ" їздила в Москву, оскільки ми розуміємо, що представників нинішньої влади там бачити не хочуть. Так, ми домовилися з російською стороною про ціну на газ 173 доларів за метр кубічний. Скажіть, який злочин проти України ми здійснили?" – заявив Вадим Рабінович.
Поїздки проросійських політиків у Москву
- Протягом усієї російсько-української війни проросійські політики з "Опозиційної платформи – За життя" регулярно літали в Москву. Щоправда, жодного разу українська влада їх на це не уповноважувала, тож вони літають виключно як приватні особи.
- Тим не менш, партія регулярно виробляє довкола цих поїздок власну піар-компанію. Буцімто вони – "єдині в Україні, хто ще може спілкуватися з представниками Кремля".
- Зазвичай делегації ОПЗЖ їздили в Москву на чолі з Віктором Медведчуком та Юрієм Бойком. Втім, кум Володимира Путіна зараз перебуває під домашнім арештом через підозру в державній зраді.