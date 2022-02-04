Рада 14 лютого збереться на позачергове засідання
Джерело:телеграм Юлії Гришиної
Верховна Рада збереться на позачергове засідання 14 лютого. Порядок денний поки перебуває в роботі.
Про те, що парламентарі планують позачергове засідання, у мережі повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.
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Позачергове засідання Ради
У понеділок, 14 лютого, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Перелік законопроєктів, які ми розглянемо, ще в роботі,
– написала депутатка.
Вона також розповіла, що того ж дня перед сесійним тижнем пройде й засідання фракції "слуг народу".
"Слуги" хотіли засідання через скандали з нардепами
- Представники президентської фракції "Слуга народу" 2 лютого почали збирати підписи за позачергове засідання Верховної Ради. На ньому нардепи хочуть обговорити скандали за участю нардепів. Зокрема, ті, в які потрапили Олександр Трухін, Сергій Кузьміних, Артем Дмитрук та Олег Воронько.
- На засіданні хочуть заслухати главу Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, генпрокурорку Ірину Венедіктову, голову Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. Він них очікують деталей щодо розслідування справ, в яких фігурують народні обранці.
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Текст допису Юлії Гришиної:
У понеділок, 14 лютого, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Перелік законопроєктів, які ми розглянемо, ще в роботі.
Цього ж дня традиційно зберемося на фракцію перед сесійним тижнем.