Рада дозволила скасовувати "запобіжку" для призову підозрюваних

Верховна Рада дозволила скасовувати запобіжні заходи підозрюваним і обвинуваченим. Натомість такі особи мають з'явитись для призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідний закон український парламент ухвалив 15 березня. Підтримав документ 341 нардеп. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Як відбуватиметься процедура

З клопотанням про скасування запобіжного заходу підорюваний має звернутися до прокурора. Опісля прокурор звертається до слідчого судді або суду, який розглядає кримінальне провадження.

Що повинно містити клопотання про скасування запобіжи

Виклад обставин, які свідчать про те, що особа підпадає під призов на військову службу під час мобілізації.

Висновок про її придатність до несення військової служби в умовах воєнного стану.

Виклад обставин, які вказують про відсутність ризиків, зокрема щодо ухилення від служби.

Слідчий суддя або суд мають невідкладно розглянути таке клопотання. За наявності достатніх підстав вони мають право скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для призову.

У разі позитивного рішення підозрюваний має невідкладно, але не пізніше ніж протягом 24 годин з'явитись для призову. Якщо ж це не відбудеться, прокурор має подати клопотання про обрання цій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді або суду про скасування запобіжного заходу під час мобілізації покладається на прокурора.

Цікаві моменти

За клопотанням підозрюваного суд може змінити запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов'язання. Але у такому разі передані в заставу гроші мають піти на оборону України. Їх направлять на спеціальні рахунки Національного банку.

Також у місцях ведення активних бойових дій за клопотанням підозрюваного або обвинуваченого суд має право розглянути зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання.

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Виконавці яких злочинів не можуть скористатися цим законом

Проти основ національної безпеки

Умисне вбивство

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Захоплення заручників

Зґвалтування

Сексуальне насильство

Примушування до вступу в статевий зв'язок

Статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку

Розбещення неповнолітніх

Створення злочинної організації

Умисне встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу

Бандитизм

Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності

Терористичний акт

Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

Використання грошей, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодійних речовин або отруйних чи сильнодійних лікарських засобів

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту

Посів або вирощування снодійного маку чи конопель

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів

Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням

Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів

Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів

Незаконне публічне вживання наркотичних засобів

Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів

Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів

Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин

Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодійних речовин або отруйних чи сильнодійних лікарських засобів

Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу

Ухилення від призову за мобілізацією

Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

Про військовий злочин

Непокора (відкрита відмова виконати наказ начальника)

Невиконання наказу

Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків

Погроза або насильство щодо начальника

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості

Самовільне залишення військової частини або місця служби

Дезертирство

Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом

Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

Умисне знищення або пошкодження військового майна

Необережне знищення або пошкодження військового майна

Втрата військового майна

Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення

Бездіяльність військової влади

Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень

Здача або залишення ворогові засобів ведення війни

Залишення військового корабля, який гине

Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю

Добровільна здача в полон

Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні

Мародерство

Насильство над населенням у районі воєнних дій

Пропаганда війни

Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни

Порушення законів та звичаїв війни

Застосування зброї масового знищення

Розробка, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення

Екоцид (масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів)

Геноцид (повне або часткове знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи)

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Обґрунтування необхідності ухвалення закону

Ініціатори документу нагадали, що в Україні – зараз складна ситуація через вторгнення Росії. Крім того, на всій українській території запровадили воєнний стан.

Тому нагальною є потреба оперативно доукомплектовувати українську армію та інші військові формування. У такому разі пропонуємо надати можливість підозрюваним або обвинуваченим звернутись до прокурора із заявою про скасування запобіжного заходу для подальшого призову такої особи на військову службу під час мобілізації,

– зауважили нардепи.

За їхніми словами, мета закону – удосконалення кримінального процесуального законодавства, яке діє в умовах воєнного стану. Він дозволить реалізувати громадянам України, придатним до військової служби за станом і віком, конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни в умовах воєнного стану.

Хто з нардепів став ініціатором закону

"Слуга народу"

Сергій Іонушас

Олександр Бакумов

В'ячеслав Медяник

Галина Михайлюк

Владлен Неклюдов

Олександр Федієнко

Андрій Стріхарський

Максим Ткаченко

Максим Дирдін

Павло Фролов

Олександр Корнієнко

Тарас Тарасенко

Максим Павлюк

Владислав Бородін

"Батьківщина"

Сергій Власенко

ОПЗЖ

Григорій Мамка

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