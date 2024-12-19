Рада з другої спроби відкликала Бойка з Комітету з питань прав людини

Юрія Бойка відкликали з Комітету з питань прав людини. За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Нардепи змогли відкликати Бойка з Комітету

На засіданні 19 грудня Верховна Рада з другої спроби відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

За відповідне рішення вже проголосували 258 народних обранців. Водночас днем раніше, 18 грудня, за відкликання Бойка голосувало лише 217 нардепів.



Рада проголосувала за відкликання Бойка / Фото Ярослав Железняк

Железняк також оприлюднив, як голосували народні депутати. Так, у "Слузі народу" за відкликання Бойка проголосували 182 нардепи (18 грудня це рішення підтримували 166 депутатів). Побільшало й тих, хто голосував у "Європейській солідарності" – 24 голоси порівняно з 17 голосами 18 грудня.

У "рідній" для Бойка фракції "Платформа за життя та мир" і далі голосували проти або просто не брали участі. Також більше голосів "за" віддала "Батьківщина", "Голос" та інші позафракційні депутати.



Як голосували за відкликання Бойка / Фото Ярослава Железняка



Як голосували різні партії / Фото Ярослава Железняка

Нагадаємо, що на засіданні 18 грудня ВР не вистачило 9 голосів, щоб відкликати Бойка. Згодом у мережі опублікували поіменний список і стало відомо, як кожна з партій голосувала за відкликання.