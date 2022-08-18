Нардепи пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби
18 серпня 2022 , 18:51Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Народні депутати України пропонують звільнити від військової служби ще одну категорію чоловіків. Зокрема, багатодітних.
В Україні від початку повномасштабного вторгнення триває загальна мобілізація. В Раді пропонують розширити підстави для звільнення від служби.
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Кого хочуть звільнити
Мовиться про законопроєкт № 7678 "Про військовий обов’язок та військову службу". Його зареєстрували в парламенті 17 серпня.
У ньому зазначено, що однією з підстав звільнення від військової служби під час особливого періоду є наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.Зверніть увагу! Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Таким чином підтримали і продовження мобілізації – до 21 листопада.
Останні новини про мобілізацію
- Нардепи також розглядають можливість дозволити виїжджати за кордон певним категоріям громадян. Це стосується тих, хто через війну втратив роботу та не може знайти нового місця працевлаштування – моряків.
- Чоловікам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, навряд чи найближчим часом дозволять виїжджати, хоч дискусії щодо цього тривають.
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