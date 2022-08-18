Нардепи пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

18 серпня 2022 , 18:51
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Джерело:

Верховна Рада

Народні депутати України пропонують звільнити від військової служби ще одну категорію чоловіків. Зокрема, багатодітних.

В Україні від початку повномасштабного вторгнення триває загальна мобілізація. В Раді пропонують розширити підстави для звільнення від служби.

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Кого хочуть звільнити

Мовиться про законопроєкт № 7678 "Про військовий обов’язок та військову службу". Його зареєстрували в парламенті 17 серпня.

У ньому зазначено, що однією з підстав звільнення від військової служби під час особливого періоду є наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Зверніть увагу! Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Таким чином  підтримали і продовження мобілізації – до 21 листопада.

Останні новини про мобілізацію

  • Нардепи також розглядають можливість дозволити виїжджати за кордон певним категоріям громадян. Це стосується тих, хто через війну втратив роботу та не може знайти нового місця працевлаштування – моряків.
  • Чоловікам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, навряд чи найближчим часом дозволять виїжджати, хоч дискусії щодо цього тривають.

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Автор: Ольга Музика