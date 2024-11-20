Рада надала відстрочку цивільним, які пройшли полон, і родичам зниклих безвісти

Верховна Рада 20 листопада проголосувала за законопроєкти щодо відстрочки від мобілізації для цивільних українців, які пройшли полон, а також родичам зниклих безвісти. Відповідну ініціативу ухвалили одразу в цілому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка.

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Що відомо про законопроєкти, які ухвалила Рада

Ярослав Железняк розповів, що Рада прийняла законопроєкт №12104 усунення правової невизначеності щодо підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.

Відповідну ініціативу ухвалили одразу в цілому, за неї проголосувало 304 народних депутати.

Варто зазначити, що відстрочка буде поширюватися на родичів осіб (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра), визнаних зниклими безвісти за особливих обставин, а також на тих, хто отримав статус "зниклого безвісти" в судовому порядку.

Родичам, які бажають отримати таку відстрочку, більше не потрібно буде проходити складні судові процедури; натомість достатньо буде документації з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або відповідного судового рішення.

Також у парламенті ухвалили законопроєкт №11531 щодо забезпечення рівних прав та можливостей військовослужбовців нарівні із чоловіками, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, в частині права на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри

Цей проєкт закону також ухвалили в цілому. Проголосували за законопроєкт 308 нардепів.

До слова, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко повідомляв, що до 18 грудня Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку й умов звільнення військових зі служби. Водночас достеменно невідомо, який саме механізм демобілізації запропонує міністерство.