Рада не встигла обрати нового спікера замість Разумкова

Парламент не обрав нового спікера 7 жовтня. Головуюча Олена Кондратюк закрила пленарне засідання Верховної Ради. Розгляд питання продовжать вже 8 жовтня.

Вранці у п'ятницю свої виступи продовжать народні депутати в обговоренні кандидатур спікера. Також саме після цього відбудеться голосування.

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При цьому свою роботу 7 жовтня нардепи продовжили: о 16:00 стартувало позачергове засідання.

На посаду спікера претендують кілька кандидатів

Зазначимо, що на посаду спікера Верховної Ради фракції та окремі нардепи висунули кілька кандидатів. Від "Слуги народу" делегували Руслана Стефанчука, а від "Європейської Солідарності" – Яну Зінкевич.

Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко запропонував кандидатуру Гео Лероса, Лерос відповів взаємністю і запропонував на спікера Гончаренка. Об'єднання "Справедливість" висунуло кандидатом голову фракції "Голос" Ярослава Железняк.

Железняк та Лерос свої кандидатури зняли

Перед стартом обговорення усі кандидати заявили про конфлікт інтересів і сказали, що не будуть брати участь в обговоренні та голосуванні. І Железняк, і Лерос під час виступів зняли свої кандидатури. Гончаренко у списку кандидатів залишився.

Стефанчук подякував за мандат довіри

Кандидат від монобільшості Руслан Стефанчук подякував фракції "Слуга народу" за мандат довіри.

Більше ніж 2 роки тому, виголошуючи свою промову як кандидат на посаду першого віцеспікера, я сказав, що цей етап ми можемо пов'язати з двома головними речами – з довірою та відповідальністю. Ці постулати не втратили своєї актуальності,

– запевнив Стефанчук.

Претендентка на посаду голови Верховної Ради Яна Зінкевич з трибуни розповіла про себе та про свої наміри на посаді очільниці парламенту. Частину, в якій політикиня пригадала свою участь у війні на Сході, нардепи зустріли аплодисментами та стоячи.

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Разумкова "зняли" з посади 284 голосами

Зазначимо, що раніше депутати 284 голосами відкликали з посади спікера Дмитра Разумкова. "За" було 284 нардепи, проти – 74, 6 – утримались, а 24 – не голосували. Під час свого виступу перед голосуванням голова партії "Слуг народу" Олександр Корнієнко наголосив, що Разумков – більше не член команди, отож не може обіймати посаду спікера, бо делегований саме цією командою.