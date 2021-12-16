Рада підтримала кримінальну відповідальність за антисемітизм
Джерело:24 канал
Парламент України проголосував за основу законопроєкт про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. Таке рішення підтримали 300 народних обранців.
Документ пропонує внести зміни у статтю 161 Кримінального кодексу. Законопроєкт має допомогти реалізувати закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".
Раніше Верховна Рада ухвалила закон про авторське право
Про що мовиться у законопроєкті
За ініціативу проголосували 300 депутатів, проти – не було жодного голосу, а 24 нардепи – утримались.
Якщо закон ухвалять, то прояви антисемітизму в Україні каратимуть так:
- штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3400 до 8500 гривень);
- або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Парламент раніше ухвалив закон про запобігання антисемітизму
Зазначимо, що у вересні 2021 парламент ухвалив закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Цим документом дали визначення поняттю "антисемітизм" та його основних проявів.
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Останні прояви антисемітизму в Україні:
- Вандали раніше повалили Ханукії у Києві та Дніпрі.
- Антисемітськими заявами відзначились і антивакцинатори на мітингу в Києві. Вони заявили, що у парламенті "сидять ж*ди".
- У Львові вандали спаплюжили графіті з єврейським торговцем, яке створили у межах вуличної виставки. Вони поверх намалювали свастику.