Верховна Рада просить санкцій проти Держдуми Росії

Парламентарі під час чергового засідання 23 лютого підтримали звернення до РНБО про запровадження санкцій проти Держдуми Росії. За відповідне рішення проголосували 322 нардепи.

Цікаво, що жоден нардеп не проголосував проти цього рішення, лише двоє парламентарів утрималися, передає 24 канал.

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Мовиться про проєкт постанови №7064 про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Хто може підпасти під обмеження

Зокрема, санкції стосуватимуться тих депутатів Держдуми Росії, які звернулись до президента Володимира Путіна з проханням визнати квазіреспубліки "ЛНР" та "ДНР". Також обмеження стосуватимуться членів Ради Федерації Росії, які остаточно ухвалили рішення про визнання "республік".

Верховна рада України пропонує РНБО запровадити на 10 років.

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