Олігархи мають план: Рада підтримала закон Зеленського, але радіти рано

Верховній Раді вдалось проголосувати за антиолігархічний законопроєкт, ініційований Володимиром Зеленським, у першому читанні. Однак радіти явно зарано.

"Думки мої тихі" про наших із вами олігархів і про боротьбу з ними, яку Володимир Зеленський нині демонстративно і от навіть наче вдало розпочав. Але чи буде тому вдале і продовження – є тому чималі сумніви.

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Чому про це думаю, бо якимсь дивом народні обранці таки спромоглися той антиолігархічний закон від Зеленського в першому читанні ухвалити. Хоча і існували обґрунтовані побоювання, що "слуги народу" його провалять, як вже неодноразово те робили, ігноруючи при цьому ті всі прохання, заклики, а може навіть і накази від Зеленського, якому вони – здавалося б – мали би до гробової дошки дякувати, що це він їх з "грязі в князі" витяг, коли завів їх в парламент під брендом свого імені.

Попри це цього разу депутати чинити спротив Зеленському не стали й назбирали достатню йому кількість голосів, щоби ухвалити той антиолігархічний законопроєкт.

Утім, радіти зарано.

Який план в олігархів

Адже треба розуміти, що це було лише голосування в першому читанні, і потому до нього мають подати правки й спробувати проголосувати за нього вдруге.

Мільйонні правки

І от якщо в олігархів є план, а в них точно має бути цей план, як зірвати ініціативу Зеленського по боротьбі з ними, то план цей реалізують так – руками підконтрольних собі депутатів, олігархи вдадуться до так званого законодавчого спаму й завалять цей законопроєкт мільйоном правок. Більшість з яких буде повною маячнею (до прикладу, пропозицією поставити десь додаткову кому, чи перефразувати речення), але кожну з цих правок, за кожну з цих пропозицій та уточнень депутати мають проголосувати, хоча би заради того, щоб ту правку відхилити.

І от якщо тих правок будуть тисячі – то все це може затягнутися на місяці. Або ж навіть і не розпочатися, якщо депутати розумітимуть, що це заблокує усю іншу роботу парламенту.

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Цей от варіант із законодавчим спамом – це лише один із варіантів можливої реальної протидії олігархами боротьби Зеленського з ними. Але варіантів тих іще є чимало – наведу іще декілька.

Навмисне знищення законопроєкту

Як варіант – тими своїми правками депутати просто вихолостять цей антиолігархічний закон, навмисно його зіпсують, тобто ухвалять його неякісним і спеціально залишать там певні юридичні лазівки, якими олігархи потому зможуть скористатися, щоби уникнути санкцій.

Оголошення війни Зеленському

Іще один варіант розвитку подій – якщо законодавчий спам не пройде, і не пройде варіант зі спотворенням закону правками, то олігархи можуть таки піти на пряму конфронтацію з президентом і відверто заборонять підконтрольним собі депутатам за цей законопроєкт у другому читанні голосувати.

Тоді це все, звісно, переросте у відкриту політичну війну – між Зеленським, олігархами і парламентом.

Коли обурений Зеленський спробує депутатів-саботажників розігнати, а олігархи на їхній захист розпочнуть проти Зеленського медіакомпанію на підконтрольних собі телеканалах, почнуть обливати його брудом. Зокрема оприлюднювати на нього компромат, навіть і вигаданий – згадайте хоча би ту от компанію проти Порошенка, з маячнею, що він вбив свого брата. І звісно, зрештою побідна політична війна завершиться погано насамперед для всієї країни.

Феміда завжди виручить

Або якщо до цього не дійде – й олігархи не зірвуться й відверту чорнуху – в них завжди залишається ще один вельми надійний варіант, як протидіяти антиолігархічному закону Зеленського. В наших багатіїв завжди в рукаві залишається туз у вигляді вітчизняної Феміди.

Вона завжди відкрита для мотивації, щоби навзаєм намалювати який завгодно вердикт іменем України, зокрема такий, де чорним по білому буде написано, що визнання будь-кого в Україні олігархом це нелюдяно і антиконституційно. Адже завдає олігархам нестерпних душевних мук, псує ділову репутацію й негативно впливає на ерекцію, а тому має бути негайно скасоване, звісно, із виплатою постраждалим матеріальної компенсації за моральні збитки.

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Підсумую – звісно, всі ці варіанти протидії, вони для Банкової та Зеленського не є секретом, тому, мені особисто, вкрай цікаво буде спостерігати як Банкова та Зеленський цій можливій протидії будуть протидіяти. Але головне, іще раз кажу, щоби це все не перетворилося у політичну ядерну війну, яка знищить нашу державу.