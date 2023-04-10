Рада повернула 30 тисяч доплат військовим

Військовим повернуть додаткові виплати у 30 тисяч гривень. Верховна Рада 10 квітня підтримала ініціативу.

За це проголосували 277 народних депутатів. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським.

Раніше Зеленський відповів на петицію про повернення премії у 30 тисяч гривень військовим

Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану для всіх захисників. Вони не залежатимуть від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

Є нюанси

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що у законопроєкті № 8312 є правка, яка повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств. Загалом – до 10 мінімальних зарплат.

Головне, щоб повернення надбавок спрацювало: – скоріш за все потрібно змінювати Бюджет. Обмеження на зарплати до 10 мінзарплат – це мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить,

– стверджує Железняк.

Він зазначив, що в день на виплати військовим витрачали 2,7 мільярда гривень.

Що цьому передувало