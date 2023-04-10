Рада повернула 30 тисяч доплат військовим
Джерело:Ярослав Железняк
Військовим повернуть додаткові виплати у 30 тисяч гривень. Верховна Рада 10 квітня підтримала ініціативу.
За це проголосували 277 народних депутатів. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським.
Раніше Зеленський відповів на петицію про повернення премії у 30 тисяч гривень військовим
Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану для всіх захисників. Вони не залежатимуть від покладених на них завдань чи районів проходження служби.
Є нюанси
Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що у законопроєкті № 8312 є правка, яка повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств. Загалом – до 10 мінімальних зарплат.
Головне, щоб повернення надбавок спрацювало: – скоріш за все потрібно змінювати Бюджет. Обмеження на зарплати до 10 мінзарплат – це мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить,
– стверджує Железняк.
Він зазначив, що в день на виплати військовим витрачали 2,7 мільярда гривень.
Що цьому передувало
- Нагадаємо, з 1 лютого в Україні скасували доплати військовим 30 тисяч гривень під час війни.
- Вже 24 березня оприлюднили петицію щодо повернення військовим доплат. Вона швидко набрала 25 тисяч голосів, тому на неї відповів президент Володимир Зеленський.
- Зеленський зазначив, що згадані виплати залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.
- Президент також звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати питання.