Рада повертається з канікул: що нардепи розглядатимуть у перший пленарний тиждень
21 січня 2022 , 17:28
Джерело:телеграм-канал Юлії Палійчук
Наступного тижня Верховна Рада повернеться та продовжить роботу в режимі пленарних засідань. Мають розглядати законопроєкти про економічний паспорт, національний спротив та "правковий спам".
Крім того, 24 січня о 19:00 у виставковому центрі "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу". Під час нього депутати обговорять план роботи на тиждень.
До речі У "Слузі народу" пояснили, чи потрібно розпускати Раду через 30 днів без засідань
Що розгляне Рада
- №3415 – ініціатива щодо "правковому спаму".
- №4278, 4279 – про підвищення ліміту оподаткування замовлення з іноземних магазинів. Хочуть підвищити з 100 до 150 євро.
- №5583 – зміни до закону про статус ветеранів війни – щодо вдосконалення системи соціального захисту.
- №5864 – запровадження нового державного свята – Дня Української Державності, який відзначатимуть 28 липня.
- Також розглядатимуть пакет президентських законопроєктів про економічний паспорт. Мовиться про ініціативи №№6394, 6395, 6396, 6397;
- №6302 – щодо підготовки та ведення національного спротиву.
Скільки заробили нардепи торік
Річна зарплата народного обранця в Україні складає близько пів мільйона гривень. У парламенті розповіли, що у 2021 році найменше серед нардепів заробив "слуга" Давид Арахамія – 410 300 гривень. Найбільше отримала Ірина Геращенко з "ЄС" – 582 тисячі гривень.
Зарплати інших депутатів:
- Артур Герасимов ("ЄС") – 540 867 гривень.
- Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа – за життя) – 445 869 гривень.
- Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – 465 579 гривень.
- Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 486 593 гривень.
- Олена Шуляк ("Слуга народу") – 546 058 гривень.
- Олександра Устінова ("Голос") – 504 352 гривень.