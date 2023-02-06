Верховна Рада підтримала відставку Абрамович
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада України підтримала відставку Ігоря Абрамовича. Він був народним депутатом від забороненої фракції "Опозиційна платформа – За життя".
"За" це рішення проголосували 317 нардепів. Сам Абрамович написав заяву про складання мандату цього ж дня – 6 лютого.
Зауважте Нардеп Абрамович склав мандат: Арахамія закликав решту фракції ОПЗЖ зробити те саме
Що відомо про припинення повноважень нардепа
Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України Ігоря Абрамовича,
– написав Ярослав Железняк.
За його словами, у Раді залишилось 409 народних депутатів. Наприкінці 2022 року заяви на складання мандатів написали одіозна Наталія Королевська та її чоловік – Юрій Солод. Декілька днів перед тим їх помітили в Дубаї.
Окрім того, заяву написав депутат Олег Волошин.Зверніть увагу! 3 лютого набрала необхідних 25 тисяч голосів петиція про позбавлення мандатів нардепів забороненої партії ОПЗЖ. Президент Володимир Зеленський відповів на неї. Він звернувся до глави Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в петиції пропозиції.
Що сказав Арахамія про нардепів від ОПЗЖ
- Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія написав, що Ігор Абрамович – свій серед чужих у тилу п'ятої колони.
- За словами Арахамії, створена Абрамовичем депутатська група "Відновлення України" у найважчі місяці війни лише зміцнила стійкість нашого парламенту перед зовнішнім агресором.
- Також глава фракції "Слуга народу" закликав інших депутатів із забороненої фракції ОПЗЖ наслідувати приклад Абрамовича та теж скласти мандати. Адже час нарешті відчути настрої суспільства на 11-му місяці повномасштабної війни.