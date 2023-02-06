Верховна Рада підтримала відставку Абрамович

Верховна Рада України підтримала відставку Ігоря Абрамовича. Він був народним депутатом від забороненої фракції "Опозиційна платформа – За життя".

"За" це рішення проголосували 317 нардепів. Сам Абрамович написав заяву про складання мандату цього ж дня – 6 лютого.

Зауважте Нардеп Абрамович склав мандат: Арахамія закликав решту фракції ОПЗЖ зробити те саме

Що відомо про припинення повноважень нардепа

Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України Ігоря Абрамовича,

– написав Ярослав Железняк.

За його словами, у Раді залишилось 409 народних депутатів. Наприкінці 2022 року заяви на складання мандатів написали одіозна Наталія Королевська та її чоловік – Юрій Солод. Декілька днів перед тим їх помітили в Дубаї.

Окрім того, заяву написав депутат Олег Волошин.

Що сказав Арахамія про нардепів від ОПЗЖ

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія написав, що Ігор Абрамович – свій серед чужих у тилу п'ятої колони.

За словами Арахамії, створена Абрамовичем депутатська група "Відновлення України" у найважчі місяці війни лише зміцнила стійкість нашого парламенту перед зовнішнім агресором.

Також глава фракції "Слуга народу" закликав інших депутатів із забороненої фракції ОПЗЖ наслідувати приклад Абрамовича та теж скласти мандати. Адже час нарешті відчути настрої суспільства на 11-му місяці повномасштабної війни.