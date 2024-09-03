Рада підтримала звільнення від мобілізації українців віком до 25 років

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. За його даними, "за" законопроєкт проголосували 295 депутатів.

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Мова про законопроєкт № 11379-д. Саме цей документ передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Цей законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних,

– уточнив Железняк.

Також документ передбачає, що ті, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, можуть бути звільнені в запас.

Рада проголосувала за законопроєкт у першому читанні / Фото з телеграму Железняка

Чому виникла плутанина із мобілізацією до 25 років