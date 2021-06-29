Рада прийняла законопроєкт про національний спротив

Народні депутати під час позачергового засідання Ради 28 червня ухвалили за основу законопроєкт про національний спротив. Раніше президент Володимир Зеленський визначив документ як невідкладний.

Законопроєкт №5557 "Про національний спротив" передбачає залучення широких верств населення України до захисту своєї країни.

Читайте також Запускає судову реформу в Україні: Рада схвалила важливий законопроєкт

Відповідний документ підтримала більшість народних депутатів парламенту.

318 – за! Рішення прийнято,

– підсумував Дмитро Разумков.

Закон про національний спротив

У пояснювальній записці зазначається, що закладена у проєкті Закону концепція реалізується шляхом розбудови потужної територіальної оборони та створення руху опору, які разом з підготовкою громадян України до захисту держави формують систему національного спротиву.

Цей проєкт Закону надає визначення національного спротиву, територіальної оборони, руху опору, підготовки громадян України до національного спротиву та інших пов'язаних з ними понять,

– йдеться у повідомленні.

Деталі закону про національний спротив

Президент України Володимир Зеленський визначив цей законопроєкт як невідкладний.

Складовими національного спротиву є:

територіальну оборону;

рух опору;

підготовку громадян України до національного спротиву.

Метою національного спротиву документ визначає:

підвищення рівня стійкості та обороноздатності держави;

надання обороні України всеохоплюючого характеру;

сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного спротиву.

Завданнями територіальної оборони визначено:

участь у посиленні охорони та захисті державного кордону;

участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;

участь у підготовці громадян України до національного спротиву;

участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління;

участь в охороні та обороні важливих об'єктів і комунікацій, інших критично важливих об'єктів інфраструктури, визначених урядом;

забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх перегрупування;

участь у забезпеченні заходах щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій;

участь у забезпеченні заходів публічної безпеки і порядку у населених пунктах;

участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його введення на всій території України або в окремих її місцевостях;

участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями;

участь в інформзаходах щодо підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника).

Завданнями руху опору визначено:

формування осередків руху опору та набуття ними відповідних спроможностей;

перешкоджання діям військ (сил) агресора (противника);

участь у проведенні спеціальних (розвідувальних, інформаційно-психологічних тощо) операцій.

Також документ передбачає, що завданнями підготовки українців до національного спротиву є:

сприяння набуттю громадянами України готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту держави, її незалежності та територіальної цілісності;

військово-патріотичне виховання громадян України;

підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій.

Складові територіальної оборони

Окрім цього, передбачається, що територіальна оборона складатиметься з трьох складових, а саме:

військової;

цивільної;

військово-цивільної.

Згідно зі законом, ведення руху опору планується здійснювати в особливий період на тимчасово окупованій території України, а також території України, яка захоплена агресором (противником) під час збройної агресії.

Актуально Рада після вето Зеленського схвалила покарання в'язницею за брехню в деклараціях