Рада призначила Чернишова міністром національної єдності України

Верховна Рада призначила колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова віцепрем'єром та міністром єдності України.

Про це повідомив нардеп Железняк, пише 24 Канал.

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Чернишова призначили віцепрем’єром – міністром єдності

Народний депутат Ярослав Железняк у вівторок, 3 грудня, повідомив, що Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віцепрем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України.

За його словами, "за" проголосували 237 народних обранців.

Важливо! Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше анонсував створення нового Міністерства об'єднання українців.

Як відомо, Олексій Чернишов 4 березня 2020 року був призначений міністром розвитку громад та територій України. В листопаді 2022 року Олексій Чернишов залишив посаду Міністра розвитку громад та територій України.

Додамо, що з 4 листопада 2022 року і до сьогодні Чернишов обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". Подробиці про біографію міністра національної єдності України Олексія Чернишова читайте в матеріалі 24 Каналу.