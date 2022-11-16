Рада продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада України продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 19 лютого 2023 року.

"За" проголосували 294 та 297 нардепів відповідно.

До теми Наскільки в Україні продовжать мобілізацію і воєнний стан: фото указу

Строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Другим Законом депутати затвердили Указ президента про продовження строку проведення загальної мобілізації з 21 листопада 2022 року на 90 діб.

Довідка! Це вже п'яте голосування парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та сьогодні.

Мобілізація та воєнний стан можуть бути припинення достроково. Однак, лише за умови, що воєнні дії на території держави закінчаться раніше.

Попередньо, Президент Володимир Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію. Втім, не було уточнено термінів. Тоді ж президент вніс до парламенту відповідні законопроєкти – #8189 та #8190.

Головне про режим воєнного стану

Під час дії воєнного стану в країні можуть бути такі заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

право на працю та підприємницьку діяльність;

право на таємницю листування та телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів та референдумів.

Що треба знати про загальну мобілізацію в Україні

Обсяги та черговість мобілізації в Україні визначає Генеральний штаб ЗСУ.

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в українській армії поки вистачає людей, однак, якщо ситуація зміниться на лінії фронту, ймовірно, виникне потреба збільшити чисельність людей у війську.

Наразі до призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Це стосується насамперед резервістів та тих, хто є придатним до військової служби.

Першочергово мобілізовують тих, хто має військовий досвід. Натомість повістку можуть вручити кожному.



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