Рада проголосувала за ліквідацію ОАСК
Джерело:Центр протидії корупції
Верховна Рада більшістю голосів затвердила ліквідацію одіозного Окружного адміністративного суду Києва. Це рішення означає, що не буде більше судді Вовка, який ухвалюватиме проплачені рішення.
У вівторок, 13 грудня, стало відомо те, що український парламент проголосував за ліквідацію ОАСК. Про це повідомляє Центр протидії корупції та інші організації, що протидіють хабарництву.
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Скільки нардепів проголосувала за це рішення
Як зазначають у міжнародному русі, що протидіє корупції, понад 300 народних обранців натиснули зелені кнопки під час голосування щодо ліквідації ОАСК.
Верховна Рада підтримала законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. "За" проголосували 310 депутатів,
– написали у твітері Transparency Ukraine.
Окрім того, там опублікували світлину, на якій видно табло Верховної Ради з голосами народних обранців.
Голосування Верховної Ради за ліквідацію ОАСК / Світлина Transparency Ukraine
Народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі зазначав, що було голосування за два законопроєкти, які призведуть до ліквідації ОАСК. Їхні номери – 5369 та 5370. Обидва отримали 310 та 326 голосів відповідно. голосування по фракціях та парламентських групах:
- Слуга народу – 194 голосів "за";
- Європейська Солідарність – 24 голосів;
- Батьківщина – 11;
- Платформа за життя та мир – 20;
- За майбутнє – 12;
- Голос – 13;
- Довіра – 14;
- Відновлення України – 13;
- Позафракційні – 9;
Як ОАСК дискредитував верховенство права
Насправді інцидентів, коли одіозний адмінсуд ухвалював неправомірні рішення можна перелічити безліч. Серед нещодавнього – знаття статусу пам'ятки з історичної будівлі "Квіти України". Окрім того, потрібно памятати, що ОАСК:
- у 2014 році заборонив встановлювати намети на Майдані Незалежності під час Революції Гідності;
- у 2020 році зобов'язав МОН "переглянути" опис подій Євромайдану в підручниках історії;
- задовольняв позови чиновника часів Януковича та корупціонера Портнова, зокрема щодо заборони "пропаганди" ОУН та УПА;
До речі, нещодавно у Сполучених Штатах навіть наклали санкції на скандального суддю Вовка, який усім керував в ОАСК. Він зухвало відреагував на це рішення.