Мобілізації жінок не буде: Рада проголосувала законопроєкт про базову військову підготовку

Рада проголосувала в цілому законопроєкт про базову військову підготовку. Її проходження для жінок буде виключно добровільним.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка. За законопроєкт проголосували 298 депутатів.

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У Раді підтримали законопроєкт про БВП

Під час розгляду законопроєкту про БВП Рада прийняла правку про проходження базової військової підготовки для жінок буде виключно добровільним. Також добровільною буде постановка на військовий облік.

Цю правку підтримали 278 депутатів. Це означає, що ніякої примусової мобілізації жінок не буде.

Також рада в цілому проголосувала за законопроєкт 12076 Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників. Його підтримали 298 депутати.

Що відомо про законопроєкт

У законопроєкті 12076 вказано, що з 2025 року буде скасовано строкову службу, а замість неї введено базову загальновійськову підготовку. Зауважимо, що цей вид служби буде обов'язковим для чоловіків, які придатні до служби за станом здоров'я.

Базова підготовка розпочнеться 1 вересня 2025 року і проходитиме:

для студентів закладів вищої освіти – у самих закладах або установах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих – у навчальних центрах Збройних Сил України.

Що відомо про законопроєкт про базову військову підготовку / Фото Міноборони

До слова, раніше у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попереджали, що російська пропаганда активно поширює фейки про мобілізацію жінок в Україні.

Росіяни масово розсилали повідомлення в месенджерах, де обговорювались сфабриковані твердження, зокрема, що з 1 січня в Україні розпочнеться тотальна мобілізація жінок, їх насильно забирають у військкомати, обманом мобілізують до лав ЗСУ, а також поширюють фейкову статистики про загибель жінок на полі бою.

У Центрі зазначили, що державні органи не розсилають повідомлення з вимогою відкривати вкладені файли, надавати дані банківських карток чи паспортну інформацію або шкодити собі через анонімні акаунти для уникнення мобілізації.