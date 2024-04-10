Рада розглядає законопроєкт про мобілізацію: основні положення

У середу, 10 квітня, законопроєкт про мобілізацію винесли на розгляд Верховної Ради України. Однак це не фінальна версія законодавчої ініціативи. Деякі положення ще можуть змінитися.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розглядати законопроєкт про мобілізацію 9 квітня. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики опублікував остаточну редакцію законопроєкту, який винесуть на розгляд до сесійної зали.

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Основні положення законопроєкту про мобілізацію

Зміни щодо людей з інвалідністю

Нардепи хочуть залишити норму про право на демобілізацію людей з інвалідністю.

Водночас тих, хто отримав 2 – 3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, хочуть зобов'язати пройти повторний медогляд.

Також визнані обмежено придатними громадяни повинні будуть повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 12 місяців.

Нові права для військових

Законопроєкт пропонує демобілізацію для звільнених з полону військовослужбовців, якщо вони не матимуть бажання продовжити службу.



Крім цього, у випадку укладання першого контракту військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

Також депутати пропонують надавати військовим додаткові дні відпустки за знищену ворожу техніку.

Зміни щодо вручення повісток

У законопроєкті пропонують, що день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, які зареєстровані у встановленому законом порядку, теж вважатиметься днем вручення повістки.

Також у мобілізаційних заходах участь може брати поліція, при цьому затримати та доставляти ухилянтів до ТЦК.

Обмеження для ухилянтів

Законопроєкт передбачає обмеження консульських послуг за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років, які не мають військово-облікових документів або вчасно не оновили свої дані.

Окрім цього, нардепи хочуть ввести обмеження на керування транспортними засобами для громадян, які ухиляються від призову й не прийшли до ТЦК на вимогу впродовж 10 днів. Проте обмеження діятиме лише після того, як відповідне рішення ухвалить суд після позову ТЦК та СП.

З різних причин суд може залишити позов без руху або ж взагалі відмовити в цьому позові, якщо транспортний засіб – основне джерело доходу або громадянин використовує автівку у зв'язку з інвалідністю чи утриманням людини або дитини з інвалідністю.

Коли законопроєкт набуде чинності

Варто зазначити, що 10 квітня відбудеться не останній розгляд законопроєкту про мобілізацію, наразі відбувається розгляд відхилення правок.

Остаточне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію народні депутати будуть ухвалювати під час голосування в залі парламенту. Тож деякі положення можуть ще змінитися.

Однак коли цей законопроєкт таки приймуть, він набуде чинності через місяць після його ухвалення.