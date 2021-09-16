Рада суддів у присутності послів G7 пообіцяла обрати членів Етичної ради

В Офісі Президента провели зустріч, присвячену імплементації законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). Зокрема пообіцяли обрати членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

На зустрічі 16 вересня були представники послів ЄС та країн G7. Зокрема поговорили про завершення процесу створення Етичної ради.

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Рада суддів пообіцяла обрати членів Етичної ради

Під час зустрічі у ОП обговорили судову реформу в Україні. Зокрема учасники закликали Раду суддів України таки обрати своїх делегатів до Етичної ради, аби завершити її формування.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська заявила, що "хоча Рада суддів і не обрала з першого разу представників до Етичної ради, цим вона не порушила закон, і вони надалі голосуватимуть, поки не оберуть цих осіб".

Голова Ради суддів Богдан Моніч пообіцяв, що делегатів таки оберуть.

Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо,

– запевнив Моніч.

Він запевнив, що, мовляв, вони вже підготували пропозиції щодо удосконалення процедури обрання членів Етичної ради. Проте конкретних термінів щодо обрання делегатів до Етичної ради, ні голова Верховного суду, ні глава Ради суддів не назвали.

Однак всі учасники, крім представників судової влади, ухвалили спільну заяву, в якій вітають делегування кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Коротко про судову реформу

11 вересня парламент ухвалив пакет законопроєктів, які мають запустити судову реформу.

13 вересня Рада суддів України не обрала 3 своїх представників до Етичної ради, адже під час голосування 16 з 26 членів Ради суддів не підтримали жодного з кандидатів. Тобто проголосували "проти всіх".

Після голосування спалахнув скандал. Причина – судова реформа в Україні опинилася під загрозою зриву.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що незаконні дії, спрямовані на блокування судової реформи, отримають відсіч. Саме тоді він анонсував, що 16 вересня зберуть на зустріч голову Ради суддів, Верховного Суду, парламентарів, а також послів "Великої сімки".