Довелося звернутися до Разумкова: Рада не змогла продовжити пленарне засідання

Верховна Рада України не змогла продовжити роботу засідання 5 жовтня через відсутність порядку денного. Поки що роботу парламенту відтермінували до наступного дня.

Погоджувальну раду для затвердження порядку денного може скликати лише голова Верховної Ради. Тобто Дмитро Разумков, якого сьогодні відсторонили від ведення пленарних засідань на 2 дні.

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"Слуги" звернулися до Разумкова

Представники 3 фракцій та депутатських груп, серед яких і "Слуга народу", звернулися до Дмитра Разумкова, щоб він невідкладно скликав засідання Погоджувальної ради.

Через відсутність порядку денного, Руслан Стефанчук був змушений завершити засідання Верховної Ради.

Я сподіваюсь, що буде проведена Погоджувальна рада і найближчим часом буде прийнятий порядок денний і після цього ми перейдемо до розгляду питань. Роботу ми, сподіваюся, продовжимо завтра (6 жовтня – 24 канал) відповідно до регламенту,

– заявив Стефанчук.

Відкликання Дмитра Разумкова: головне