Рада ухвалила за основу законопроєкт про критичну інфраструктуру: що він передбачає

Нардепи 29 червня проголосували за основу законопроєкт про критичну інфраструктуру. Згідно з документом, в Україні планують утворити Нацкомісію із захисту інфраструктури.

За законопроєкт № 5219 проголосували 318 парламентарів. У документі визначені критерії, згідно з якими об'єкти відноситимуть до критичної інфраструктури.

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Вони взаємодіятимуть із різними загальнодержавними і національними системами захисту інформації та об’єктів

Що ще передбачає законопроєкт:

У сфері критичної інфраструктури забезпечать парламентський та громадський контроль.

Об'єкти страхуватиме держава.

Також громадськість залучатимуть до запобігання атак на об'єкти.

Створять Реєстр об'єктів критичної інфраструктури, а також Нацкомісію, яка регулюватиме усю сферу.

Діяльність Нацкомісії регулюватиме та координуватиме міністр Кабінету міністрів. Саме уряд проводитиме відбір очільника та членів відомства.

Аудит роботи цієї Нацкомісії проводитимуть щороку. Цим займатиметься Рахункова палата. А незалежну зовнішню оцінку – кожних три роки.

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Рада ухвалила закон про національний спротив

Зазначимо, що 29 червня Верховна Рада також ухвалила закон про національний спротив. Його президент Зеленський визначив як невідкладний. У документі мовиться про залучення широких верств населення України до захисту своєї країни.