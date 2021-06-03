Рада вимагає звільнити главу Луганської ОДА через пожежі в області

Парламент прийняв звіт тимчасової слідчої комісії щодо пожеж на Луганщині у 2020 році. Крім того, Верховна Рада наполягає на звільненні голови місцевої ОДА Сергія Гайдая.
Постанову щодо звіту комісії підтримали 319 народних депутатів. Розслідування стосувалось причин лісових пожеж, дій та бездіяльності управління ДСНС у Луганській області та керівництва регіону.
До речі Співробітників ДСНС судитимуть за фальсифікацію під час масштабних пожеж на Луганщині
Гайдая хочуть звільнити
У постанові є пропозиція президенту та уряду ініціювати звільнення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
Крім того, пропонують звільнити керівника військово-цивільної адміністрації Сіверодонецька Олександра Стрюка.
Пожежі на Луганщині: що треба знати
- Масштабні лісові пожежі почались влітку 2020 року та тривали до осені. Вогонь забрав життя 11 людей, ще 19 осіб травмувались, серед них – 3 працівники ДСНС.
- Крім того, полум'я знищило кілька сотень будинків. Збитки від лісових пожеж на Луганщині сягають декількох мільярдів гривень.
- Для розслідування інциденту й була створена ТСК.
- До речі, у травні повідомили, що 6 співробітників ДСНС судитимуть за фальсифікацію службових актів щодо пожеж.