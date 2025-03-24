"Трамп має його звільнити": у Раді жорстко відреагували на заяву Віткоффа про псевдореферендуми
- Стів Віткофф, спецпредставник Трампа, у скандальному інтерв'ю визнав фейкові референдуми Росії на окупованих територіях України.
- Верховна Рада України вимагає від Трампа звільнити Віткоффа за поширення російської пропаганди.
Нещодавно спецпредставник Трампа Стів Віткофф дав скандальне інтерв'ю Такеру Карлсону. У ньому він фактично визнав фейкові референдуми, які Росія провела у 2022 році на окупованих територіях.
Американський посадовець цинічно заявив, що, мовляв, Росії не потрібна вся Україна, бо вона вже "повернула" 5 областей, передає 24 Канал.
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У Раді чекають, що Трамп відреагує на ганебні заяви Віткоффа
У Верховній Раді не приховують свого обурення висловлюваннями Віткоффа. Так, в ефірі "Радіо Свободи" 24 березня нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко наголосив, що найгіршим є те, що в цьому інтерв'ю Віткофф каже, що представляє інтереси Трампа, а потім від його імені поширює російську пропаганду.
Мережко вважає, що американський лідер має публічно визнати заяви свого спецпредставника як такі, що суперечать політиці США, а самого Віткоффа відкликати з посади спеціального посланця.
Ця людина (Віткофф – 24 Канал) має бути усунута з цієї делегації, вона не має бути представником президента. Оскільки або є абсолютно непрофесійною, або просто повторює наративи Путіна,
– заявив нардеп.