Рада збереться на позачергове засідання: розглянуть легалізацію медичного канабісу

Володимир Зеленський скликав на 13 липня позачергове засідання Верховної Ради. На ньому розглянуть законопроєкт про легалізацію медичного канабісу та деякі інші документи.

Про порядок денний позачергового засідання парламенту у мережі повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Документи, які Рада розгляне на позачерговому засіданні

Він опублікував текст розпорядження, в якому зазначені перелік питань, які розглядатимуть нардепи.

На позачерговому засіданні розглянуть такі документи:

Про регулювання обороту конопель в медичних цілях, науковій і науково-технічній діяльності (№5596);

Про особливості реформування державних підприємств в оборонно-промисловому комплексі (№3822);

Про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів (№5420);

Про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів (№5270);

Про удосконалення діяльності Антимонопольного комітету (№5431).

Раніше про засідання повідомляли депутати

Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко раніше проінформував про позачергове засідання Ради 13 липня. Він прикріпив лист Володимира Зеленського на ім'я Разумкова, в якому лист був перелік питань для розгляду.

Аналогічне повідомлення поширила й нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

Розглянемо криміналізацію контрабанди товарів, будемо вирішувати, як реформувати підприємства оборонного комплексу і почнемо займатися питанням легалізації медичного канабісу,

– написала нардепка.

Вона додала, що 15 липня депутати запускатимуть механізм надання адмінпослуг в електронній формі, розглянуть варіанти залучення інвестицій під час приватизації держмайна. Крім того, на порядку денному буде екологічний блок про захист лісів і зменшенні шкідливих викидів.

Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях парламенту можуть розглянути низку екологічних законів і проєкт по "Дія.City".