Рада збирається на 2 позачергові засідання: що розглядатимуть

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Верховна Рада 27 квітня збереться на 2 позачергові засідання. Розпорядження вже підписав глава парламенту Дмитро Разумков.

Джерело:

Інтерфакс – Україна

Перше позачергове засідання відбудеться о 16:00. Депутати розглядатимуть проєкт постанови про прийняття невідкладних заходів щодо протидії пандемії коронавірусу.

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Співавторами документу є 15 народних депутатів із "Європейської солідарності" та "Голосу".

Друге засідання відбудеться після першого. На ньому мають розглянути 13 питань.

Які законопроєкти розглядатимуть 

  1. внесення змін до Держбюджету. Стосуються збільшення видатків для здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами  – №5304;
  2. зміни до законодавства щодо діяльності наукових парків – №4236;
  3. законопроєкт про фінансові послуги та компанії – №5065;
  4. законопроєкт про вдосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою – №5104;
  5. ініціатива про основи молодіжної політики – №3718;
  6. пропозиції президента щодо змін до деяких законодавчих актів про правову допомогу затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому – №2063;
  7. зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи – №3985;
  8. законопроєкт щодо вдосконалення окремих положень Кримінального кодексу про здійснення спеціального попереднього розслідування – № 2164;
  9. зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" про врегулювання окремих питань проходження служби в Службі судової охорони – № 3935;
  10. зміни, що стосуються впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування – № 5246;
  11. законопроєкт про зміни у розділі II "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" – №5175;
  12. зміни щодо реклами електронних сигарет і рідин в електронних сигаретах – №4212;
  13. законопроєкт про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель – №5202.