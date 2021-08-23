Рада зібралась на позачергову сесію за участі міжнародних гостей
Джерело:24 канал
Верховна Рада 23 серпня зібралася на позачергову сесію. На порядку денному – розгляд лише одного проєкту постанови.
Спершу спікер Дмитро Разумков звернувся до нардепів зі словами привітання з нагоди Дня державного прапора. Це свято в Україні щорічно відзначають 23 серпня.
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Ми сьогодні говорили про те, що це – не просто прапор. Це прапор перемоги, який сьогодні майоріє над Верховною Радою. А дуже хотілося б ще, щоб він майорів над Облдержадміністрацією у місті Донецьк, місті Луганську, Севастополі та Сімферополі,
– заявив Разумков.
На позачергову сесію зібралися 272 народних обранців. Вони розглянуть проєкт постанови про звернення Верховної Ради щодо посилення міжнародного співробітництва у межах Кримської платформи для протидії російської агресії.
Звернення можуть подати до:
- ООН;
- ПАРЄ;
- ОБСЄ;
- НАТО;
- Європарламенту;
- урядів та парламентів іноземних країн тощо.
На сесію завітали іноземні гості
На позачергове засідання Верховної Ради прибули іноземні гості. Зокрема:
- Мілош Вистріч – президент Сенату парламенту Чехії;
- Андреас Ебі – глава Нацради Федеральних зборів Швейцарської конфедерації;
- парламентська делегація США;
- парламентська делегація Грузії;
- парламентська делегація Литви;
- парламентська делегація Латвії;
- парламентська делегація Польщі;
- парламентська делегація Румунії;
- парламентська делегація Словаччини;
- парламентська делегація Франції;
- парламентська делегація Туреччини;
- делегація Європарламенту;
- глави дипломатичних представництв.
Перший саміт Кримської платформи: головне
- Перший саміт Кримської платформи в Україні відбувся 23 серпня. Участь у заході взяли представники понад 40 країн.
- Члени саміту підписали першу декларацію. У ній мовиться, що країни засуджують окупацію Криму, а також переслідування людей на території півострова, а також – підтверджують свою відданість суверенітету України у межах міжнародно визнаних кордонів. Також Росію на міжнародному рівні визнали державою-окупантом.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що декларація залишається відкритою для країн, які бажатимуть долучитися.
- Окрім того, у документі мовиться: якщо Росія продовжить свою агресію, країни мають розглянути додаткові санкції.
- Зеленський зауважив, що останній саміт Кримської платформи може відбутися у Криму – в Ялті.