Рада зібралась на позачергову сесію за участі міжнародних гостей

Верховна Рада 23 серпня зібралася на позачергову сесію. На порядку денному – розгляд лише одного проєкту постанови.

Спершу спікер Дмитро Разумков звернувся до нардепів зі словами привітання з нагоди Дня державного прапора. Це свято в Україні щорічно відзначають 23 серпня.

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Ми сьогодні говорили про те, що це – не просто прапор. Це прапор перемоги, який сьогодні майоріє над Верховною Радою. А дуже хотілося б ще, щоб він майорів над Облдержадміністрацією у місті Донецьк, місті Луганську, Севастополі та Сімферополі,

– заявив Разумков.

На позачергову сесію зібралися 272 народних обранців. Вони розглянуть проєкт постанови про звернення Верховної Ради щодо посилення міжнародного співробітництва у межах Кримської платформи для протидії російської агресії.

Звернення можуть подати до:

ООН;

ПАРЄ;

ОБСЄ;

НАТО;

Європарламенту;

урядів та парламентів іноземних країн тощо.

На сесію завітали іноземні гості

На позачергове засідання Верховної Ради прибули іноземні гості. Зокрема:

Мілош Вистріч – президент Сенату парламенту Чехії;

Андреас Ебі – глава Нацради Федеральних зборів Швейцарської конфедерації;

парламентська делегація США;

парламентська делегація Грузії;

парламентська делегація Литви;

парламентська делегація Латвії;

парламентська делегація Польщі;

парламентська делегація Румунії;

парламентська делегація Словаччини;

парламентська делегація Франції;

парламентська делегація Туреччини;

делегація Європарламенту;

глави дипломатичних представництв.

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