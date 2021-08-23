Рада зібралась на позачергову сесію за участі міжнародних гостей

23 серпня 2021 , 16:53
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Джерело:

24 канал

Верховна Рада 23 серпня зібралася на позачергову сесію. На порядку денному – розгляд лише одного проєкту постанови.

Спершу спікер Дмитро Разумков звернувся до нардепів зі словами привітання з нагоди Дня державного прапора. Це свято в Україні щорічно відзначають 23 серпня. 

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Ми сьогодні говорили про те, що це – не просто прапор. Це прапор перемоги, який сьогодні майоріє над Верховною Радою. А дуже хотілося б ще, щоб він майорів над Облдержадміністрацією у місті Донецьк, місті Луганську, Севастополі та Сімферополі,
– заявив Разумков. 

На позачергову сесію зібралися 272 народних обранців. Вони розглянуть проєкт постанови про звернення Верховної Ради щодо посилення міжнародного співробітництва у межах Кримської платформи для протидії російської агресії.

Звернення можуть подати до:

  • ООН;
  • ПАРЄ;
  • ОБСЄ;
  • НАТО;
  • Європарламенту;
  • урядів та парламентів іноземних країн тощо.

На сесію завітали іноземні гості

На позачергове засідання Верховної Ради прибули іноземні гості. Зокрема:

  • Мілош Вистріч – президент Сенату парламенту Чехії;
  • Андреас Ебі – глава Нацради Федеральних зборів Швейцарської конфедерації;
  • парламентська делегація США;
  • парламентська делегація Грузії;
  • парламентська делегація Литви;
  • парламентська делегація Латвії;
  • парламентська делегація Польщі;
  • парламентська делегація Румунії;
  • парламентська делегація Словаччини;
  • парламентська делегація Франції;
  • парламентська делегація Туреччини;
  • делегація Європарламенту;
  • глави дипломатичних представництв.

Перший саміт Кримської платформи: головне

  • Перший саміт Кримської платформи в Україні відбувся 23 серпня. Участь у заході взяли представники понад 40 країн
  • Члени саміту підписали першу декларацію. У ній мовиться, що країни засуджують окупацію Криму, а також переслідування людей на території півострова, а також – підтверджують свою відданість суверенітету України у межах міжнародно визнаних кордонів. Також Росію на міжнародному рівні визнали державою-окупантом.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що декларація залишається відкритою для країн, які бажатимуть долучитися. 
  • Окрім того, у документі мовиться: якщо Росія продовжить свою агресію, країни мають розглянути додаткові санкції. 
  • Зеленський зауважив, що останній саміт Кримської платформи може відбутися у Криму – в Ялті.
Автор: Мар'яна Бекало