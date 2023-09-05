Рада звільнила з посади голови Фонду держмайна Рустема Умєрова
5 вересня 2023, 14:32Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада підтримала звільнення з посади Голови ФДМУ Рустема Умєрова. Голосування відбулось сьогодні, 5 вересня.
Зауважимо, що Умєров має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова. Голосування має відбутись 6 вересня.
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ВРУ звільнила Умєрова
Як стало відомо, парламент підтримав звільнення з посади Голови ФДМУ Рустема Умєрова. "За" проголосували 302 депутати.
Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від президента призначити його міністром оборони України, а завтра голосування,
– написав нардеп Ярослав Железняк.
Голосування за звільнення Умєрова / фото Ярослава Железняка
Що цьому передувало
- Нагадаємо, що напередодні голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення. Він повинен стати новим міністром оборони країни.
- Зазначимо, що Умєров подав заяву 4 вересня.
- Цього ж дня Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України.
- Американські журналісти вважають, що призначення кримського татарина на посаду міністра оборони України дає щонайменше два чіткі сигнали. Зокрема, воно свідчить про наміри України.
- Журналісти пояснюють, що загалом призначення Умєрова подає чіткі сигнали як противникам, так і союзникам Києва.
- До речі, журналісти також пригадали, що Рустем Умєров був головою комісії України з моніторингу міжнародної фінансової та військової допомоги під час війни. Ба більше, працюючи головою Фонду державного майна, він активізував приватизаційні процеси в країні.