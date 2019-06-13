Рада не звільнить Луценка на зло Зеленському, – експерт

Юрій Луценко не хоче йти у відставку з принципу. Генпрокурор, мабуть, сподівався знайти спільну мову із Зеленським.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Експерт зауважує: Луценко і Зеленський знають один одного. Ймовірно, були пропозиції від Луценка про лояльність. Можливо, контакти з олігархом Коломойським.

Крім того, розрахунки, пов'язані з грою Луценка з американцями. Контакти з адвокатом Трампа Джуліані, обіцянки йому сприяти в розслідуванні українського сліду на виборах президента США в 2016 році, розслідувати справу Байдена (про закриття справи проти компанії Burisma Hodling, яку очолював екс-міністр екології України Злочевський; до складу директорів компанії входив Гантер Байден, син колишнього віце-президента США в адміністрації Обами Джо Байдена, який планує брати участь у виборах президента США в 2020 році – "24"). Луценко, говорить Фесенко, міг сподіватися, що американці натиснуть на Зеленського. Але все марно.

В Зеленського з самого початку була установка позбутися генпрокурора. Занадто Луценко токсичний, асоціюється з Порошенком,

– зазначає Володимир Фесенко.

Політолог вважає, що парламент не відправить Луценка у відставку. Недругів у генпрокурора у Верховній Раді вистачає. Але нардепи принципово провалюють всі ініціативи президента Зеленського. Як зазначає Володимир Фесенко, чим займеться далі Луценко – складно сказати. Він хоче залишитися в політиці. Але його не візьмуть до виборчого списку Порошенка.

З Порошенком у Луценка, якщо не спалені мости, то немає взаємної довіри. Мабуть, у в екс-президента знають про гру Луценка із Коломойським. Генпрокурор для всіх – уособлення старої політики. Йому потрібна пауза. Хоча довго займатися приватним життям Луценко не зможе,

– вважає Фесенко.

Кого пропонує звільнити Володимир Зеленський? Володимир Зеленський вніс постанови про відставку глави МЗС Павла Клімкіна, глави СБУ Василя Грицака і міністра оборони Степана Полторака, однак народні депутати не підтримали жодну з постанов. Зеленський повторно підписав подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна з посади і пропонує Раді призначити новим главою МЗС Вадима Пристайка. Також вніс подання про відставку генпрокурора Юрія Луценка.