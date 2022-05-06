Радбез ООН схвалить першу заяву щодо України за час повномасштабної війни, – ЗМІ

У п'ятницю, 6 травня, Рада Безпеки ООН схвалить свою першу заяву із початку повномасштабної війни, яку розгорнула Росія проти України. Повідомляється, що письмовий нарис документа надали Норвегія і Мексика

За інформацією дипломатів, Рада Безпеки, включно з Росією, яка має право вето і може заблокувати будь-яке неприйнятне для себе рішення, погодилася висловити "глибоке занепокоєння щодо підтримання миру і безпеки в Україні".

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Що відомо про заяву Радбезу ООН

У заяві міститься нагадування, що всі держави-члени повинні взяти на себе обов'язок вирішити конфлікт мирним способом. Крім того, Радбез повинен знайти консенсус та долучитися до підтримки України.

Рада безпеки висловлює глибоке занепокоєння з приводу підтримки миру та безпеки України,

– йдеться у нарисі.

Як повідомляє Reuters, заява була погоджена, попри дипломатичну суперечку, яка загострилася після того, як 24 лютого Росія розпочала наступ на Україну. Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав це вторгнення "абсурдною війною".

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5 травня об 22:00 розпочалося засідання Радбезу ООН. Делегації з усього світу прибули до США, які ініціювали зустріч.

Відомо, що під час засідання обговорювалися проблеми захисту мирного населення на цивільної інфраструктури в Україні.

На засіданні виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він розповів, що з України евакуювали близько 500 цивільних осіб. Він нагадав, що отримав згоду Росії на евакуацію 26 квітня – під час перемовин з Володимиром Путіним у Москві.

Україну представляв дипломат Сергій Кислиця, який, до слова, розкритикував Раду безпеки ООН за бездіяльність. Він нагадав, що Росія вже випустила понад 2000 ракет, і більшість з них вдарила по цивільній, а не по військовій інфраструктурі.

Наразі Управління Верховного комісара ООН з прав людини проводить збір доказів та свідчень щодо діянь, які вчинили російські окупанти після вторгнення в Україну. Після висунення звинувачень, Росію можуть визнати воєнним злочинцем та притягнути до відповідальності.

Наголосимо, що вторгнення Росії в Україну – це порушення Статуту ООН. Організація планує нарощувати масштаби рятувальних операцій на українській території.

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