Атака на міжнародну безпеку, – Радбез ООН закликає розслідувати перехоплення літака у Білорусі

Рада Безпеки ООН закликали Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати перехоплення літака та затримання журналістів. Наголосили, що інцидент є прикладом нехтування міжнародним правом.
Європа 24 травня вжила заходи у відповідь на інцидент, зокрема, заборонила польоти білоруських компаній через повітряний простір країн ЄС. Про це мовиться у спільній заяві Естонії, Франції, Ірландії, США, а також Бельгії та Німеччини, яку опублікував представник Естонії при ООН Свен Юргенсон.
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Радбез ООН обурений інцидентом
Такі дії є кричущою атакою на міжнародну безпеку цивільної авіації та європейську безпеку і демонструють грубе нехтування міжнародним правом,
– мовиться у заяві.
Наголосили, що ЄС та США продовжать "твердо стояти на боці народу Білорусі в його прагненні до демократичного майбутнього, відстоюванні поваги до прав людини та основних свобод". Зазначили, що поведінка білоруської влади загрожує міжнародному порядку й підриває колективний мир і безпеку.
Що відомо про посадку літака у Білорусі
- Білорусь 23 травня заявила, що рейс "Афіни – Вільнюс" замінували. Тому літак Ryanair вимушено посадили в аеропорту Мінська.
- Силовики обшукали пасажирів рейсу та затримали засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Вибухівки так і не знайшли.
- Світова спільнота засудила інцидент та пригрозила санкціями. Євросоюз заборонив білоруським перевізникам літати на свою територію. Україна закрила авіасполучення з Білоруссю.
- До речі, матір затриманого Протасевича заявила, що її син перебуває у лікарні. Згодом у білоруському МВС опублікували відеозвернення блогера. Однак хлопець на ньому неабияк заляканий.