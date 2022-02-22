Радбез ООН збереться на екстрене засідання щодо України через кілька годин

Радбез ООН може зібратись на екстрене засідання щодо ситуації Україні вже о 4 ранку 22 лютого. Про це повідомляють українські ЗМІ.

Напередодні Україна звернулась до країн-членів Радбезу ООН з проханням провести термінові консультації. Як пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зібрання необхідне для зниження напруги й гарантій безпеки.

До теми Для зниження напруги й гарантій безпеки: Україна терміново звернулася до членів Радбезу ООН

Зустріч Радбезу можуть провести о 4:00

У відомих українських ЗМІ почала ширитись інформація про те, що термінове засідання Радбезу ООН можуть провести вже о 4 ранку 22 лютого.

На цьому полягали не лише Україна, але й інші європейські країни. Напередодні таку термінову зустріч підтримали в офіційному Вашингтоні.

Радбез ООН – це постійний орган Організації Об'єднаних Націй, який має стежити за підтримкою міжнародного миру та безпеки.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон особисто закликав зібрати екстрене засідання Ради Безпеки ООН для вивчення ситуації між Україною та Росією.

Що цьому передувало: коротко

21 лютого очільник Кремля підписав указ про визнання незалежності квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР".

Таке рішення Володимира Путіна викликало шквал критики з боку міжнародної спільноти.

Країни-члени Євросоюзу вимагають запровадження невідкладних санкцій проти Росії.

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