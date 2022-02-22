Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через Україну: онлайн-трансляція

Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання 22 лютого. Його скликали одразу ж після того як Росія оголосила про "легітимізацію" бойовиків на Донбасі.

Засідання розпочалося близько 4:00 за київським часом, пише 24 канал.

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В ООН закликали Росію до діалогу

Першою виступила заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло. Вона звернула увагу на загострення на Донбасі й збільшення обстрілів. "Важливо продовжити діалог. Наявні розбіжності можна прибрати лише у такий спосіб", – додала дипломатка. Дікарло закликала захистити мирних мешканців та цивільну інфраструктуру.

Слід припинити конфлікт у серці Європи. Місія ОБСЄ працюватиме в Україні, зокрема – у Донецьку та Луганську. Сторони мають гарантувати безпеку персоналу,

– підкреслила Дікарло.

"Путін зробив серйозний крок до війни"

Американська дипломатка Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що заяви росіян – це нонсенс, як і спроби називати російських військових на Донбасі "миротворцями". Натомість такими зухвалими кроками Росія хоче створити умови для продовження ескалації в Україні. "Путін зробив серйозний крок до війни", – підкреслила вона.

Томас-Грінфілд попередила, що існують загрози не лише для України, але й низки інших країн. Мовляв, Путін прагне "помандрувати назад у часі" й відновити територію Російської імперії. "Але зараз не 1990-ті. Зараз – 2022. І це неможливо", – запевнила вона.

Представниця США в ООН додала, що очільник Кремля випробовує міжнародну систему. За її словами, він хоче показати, що може силою змусити виконувати свої забаганки. Тож Росію потрібно повернути на дипломатичний шлях.

Усі мають почуватися себе у безпеці. Враховуючи й Україну! Атака на Україну – це атака на кожну суверенну державу світу,

– наголосила Томас-Грінфілд.

Інші заяви під час Радбезу ООН

Визнання Росією бойовиків засудили й низка інших країн. Франція наголосила, що це – порушення фундаментальних міжнародних документів. З огляду на це, Париж разом з європейськими партнерами готує нові санкції. "Ми висловлюємо повну солідарність з народом та державою України. Франція визнає український суверенітет у міжнародно визнаних кордонах", – підкреслив представник країни.

Схожа позиція – і у Великої Британії. "Росія хоче надіслати військових на українську територію й називає їх "миротворцями". Це означає смерть та руйнування для народу України", – застерегла представниця Лондона. Вона погодилася, що визнання бойовиків порушує територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Й відзначила, що Москва регулярно порушує домовленості – чи то Будапештський меморандум, чи мінські домовленості, чи будь-які інші.

Ірландія: "Україна зберегла обличчя попри провокації".

"Україна зберегла обличчя попри провокації". Гана: "Голоси війни гучні, але голоси світу – гучніші. Ми на межі, але ще не провалилися у прірву".

Цинічні заяви Росії

Представник Росії Василь Небензя розкидався необґрунтованими звинуваченнями у бік України. Він зухвало намагався перекинути відповідальність за те, що відбувається на Донбасі.

Небензя цинічно стверджував, що Путін визнав псевдореспубліки, "бо це відповідає прагненням російського народу". Водночас обурився, що українська влада категорично відмовляється вести прямі перемовини з бойовиками.

! Україна ніколи не погодититься на переговори з бойовиками, адже тоді статус Росії зі сторони конфлікту зміниться на статус посередника.

Екстрене засідання ООН: дивіться відео

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