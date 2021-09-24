Раді доведеться переголосувати закон про олігархів через суперечливі правки, – нардеп

Верховна Рада 23 вересня остаточно підтримала закон про олігархів. Однак за документ доведеться переголосовувати через затверджені правки, які суперечать одна одній.

Про те, що за закон №5599 парламенту доведеться голосувати ще раз у мережі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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У проголосованому законі про олігархів допустили помилки

100500 разів говорили, що там є юридичні помилки. Тепер потрібно ще одне голосування в Раді, щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть,

– зазначив нардеп.

Він уточнив, що прийняли одразу три поправки – 396,398,406, які суперечать одна одній.

"Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону", – додав Железняк. У цій статті йдеться про те, як олігарх визнається олігархом.

Таким є рішення комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки.



Текст рішення комітету / Фото Ярослава Железняка

Водночас у телеграм PavlovskyNews пояснили, що все сталося через неуважність "слуги народу" Федора Веніславського. Він спершу голосував у залі без картки, а згодом зачитував правки, та не перевірив, чи вони не суперечливі. Крім того, цей процес мав би контролювати й перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.

Закон про олігархів: коротко

На початку червня 2021 року Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради закон про олігархів. Він зазначив, що в олігархів тепер буде два виходи – потрапити під санкції або ж припинити незаконну діяльність.

Секретар Ради з нацбезпеки й оборони тоді наголосив, що олігархи в Україні мають серйозний вплив на економіку, зовнішні та внутрішні політичні процеси.

1 липня народні депутати попередньо підтримали президентський законопроєкт. А вже 23 вересня парламент остаточно підтримав документ.

Текст допису Ярослава Железняка:

Іспанський сором або "а ми ж говорили !!!". Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати.

Ось треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його судомно виправляти!

100500 раз говорили, що там є юридичні помилки. Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (по ст. 131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть.

В чому проблема?

Врахували одночасно 3-и (396,398,406) правки, які суперечать одна одній.

Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону. Стаття про те, як олігарх визнається олігархом.

Ще раз. Вчора витерли ноги об Регламент, щоб на наступному тижні (або пізніше) знову виносити закон на голосування.