На 8 році війни: у Раді хочуть позбавити Путіна та Медведєва держнагород

Верховна Рада проголосувала за те, щоб скерувати запит до Володимира Зеленського. Документ стосується позбавлення Володимира Путіна, Дмитра Медведєва та інших російських політиків державних нагород України.

За відповідне рішення проголосували більшість нардепів. Це трапилось під час пленарного засідання Верховної Ради.

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Путіна, Медведєва та Ко хочуть позбавити нагород України

Верховна Рада проголосувала та підтримала запит Оксани Савчук до Президента України щодо вжиття заходів реагування з метою позбавлення Володимира Путіна, Дмитра Медведєва та інших осіб державних нагород України, які надані до 2013 року.



Верховна Рада скерувала президенту запит про позбавлення нагород Путіна / Скриншот з каналу Рада

Запит підтримали 269 народних обранців. Також депутати прголосували на направлення запиту до Володимира Зеленського.

Що відомо про нагороди Путіна та Медведєва в Україні

Попередньо відомо, що нагороди Володимиру Путіну та Дмитру Медведєву в Україні видавав президент-втікач Віктор Янукович.

Зокрема два пістолети Янукович подарував у 2010 та 2011 році тодішньому президенту Росії Дмитру Медведєву.

У жовтні 2010 року українську іменну зброю отримав Володимир Путін.

Ба більше, тричі зброю отримував російський олігарх та власник компанії "Система" Володимир Євтушенков.

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