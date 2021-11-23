Можуть звільнити Денісову: у Раді хочуть створити ТСК для розслідування порушень омбудсменки

У Верховній Раді хочуть зареєструвати тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме діяльність уповноваженої з прав людини Людмили Денісової. ТСК з'ясовуватиме, чи порушувала омбудсменка присягу. Висновки комісії можуть призвести до звільнення Денісової.

Ініціатива щодо створення ТСК належить нардепу від "Слуги народу" Максиму Дирдіну. Відповідний проєкт постанови уже зареєстрували на сайті парламенту.

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Які основні завдання ТСК пропонують:

перевірка можливих фактів порушення Денісовою присяги;

підготовка висновку про наявність підстав для звільнення її з посади омбудсмена.

На думку Дирдіна, комісію має очолити саме він, а його заступником стати нардеп від групи "Довіра" Владислав Поляк. Також до складу можуть ввести 6 народних обранців від монобільшості та одного нардепа від "Батьківщини".

Чому ініціювали відставку Денісової

У парламент надійшло одразу 6 заяв від Качури Д.М., який стверджує, що у нього є судові рішення на його користь. Справа стосується відмови Денісової розглядати його електронні звернення. Суд вирішив, що такі дії є протиправними.

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