У Раді Kyiv Symphony Orchestra зіграв камерний концерт

У стінах Верховної Ради 17 грудня Kyiv Symphony Orchestra зіграв камерний концерт. Таким чином депутатів привітали із закінченням робочого року.

Грали другу симфонію Максима Березовського. Загалом це лише її друге виконання, оскільки спадок цього виконавця був втрачений. Про це заявив директор Київського симфонічного оркестру Олександр Зайцев.

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Також виконували аранжування всесвітньо відомого "Щедрика" в обробці Маршала Файна.

Виконання "Щедрика", дивіться відео:

Виступ розпочався о 9:40, а закінчився о 10:00, тобто тривав 20 хвилин.



Виступ оркестру / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Що відомо про Kyiv Symphony Orchestra

Це український державний колектив, який має 40-річну історію. Kyiv Symphony Orchestra називають оркестром із неформальним поглядом на класичну музику.

Концерти виконують як на Олімпійському, так і в Національній опері.

Дивіться відео, як виконували другу симфонію Максима Березовського:

Останнє пленарне засідання Ради

Парламентарі 17 грудня зібрались на останнє пленарне засідання цього року. Із річною підсумковою доповіддю виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, мають розглянути низку законопроєктів. Зокрема, про зміни до податкового кодексу щодо держпідтримки спорту, ініціатива про військову освіту та науку, а також про зміни щодо основ державної регіональної політики.