У Раді пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які втекли за кордон

20 травня 2022 , 15:30
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Джерело:

Верховна Рада України

В Україні пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які виїхали за кордон за час воєнного стану та не повернулись упродовж місяця.

У законопроєкті пропонують внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, згідно з якими військовозобов'язані можуть бути позбавлені громадянства України, якщо виїхали з країни і не повернулися протягом 30 днів.

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Кого стосується законопроєкт

Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин – заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, аварії, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

Цю норму пропонується поширити і на тих, хто виїхав до Росії.

Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.

Зверніть увагу! Указ про загальну мобілізацію в Україні затвердили ще 3 березня. На початку травня у ЗСУ повідомили, що зараз мобілізація проводиться з меншими темпами, оскільки її показники виконані на 100%. Подальше її продовження залежатиме лише від оперативної ситуації.

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Автор: Анастасія Лукашевська