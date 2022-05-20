У Раді пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які втекли за кордон
Джерело:Верховна Рада України
В Україні пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які виїхали за кордон за час воєнного стану та не повернулись упродовж місяця.
У законопроєкті пропонують внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, згідно з якими військовозобов'язані можуть бути позбавлені громадянства України, якщо виїхали з країни і не повернулися протягом 30 днів.
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Кого стосується законопроєкт
Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин – заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, аварії, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.
Цю норму пропонується поширити і на тих, хто виїхав до Росії.
Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.Зверніть увагу! Указ про загальну мобілізацію в Україні затвердили ще 3 березня. На початку травня у ЗСУ повідомили, що зараз мобілізація проводиться з меншими темпами, оскільки її показники виконані на 100%. Подальше її продовження залежатиме лише від оперативної ситуації.
Воєнний стан в Україні: головне
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- Через вторгнення Росії уранці 24 лютого по всій території України ввели воєнний стан на 30 днів.
- У березні та квітні Верховна Рада уже голосувала за продовження воєнного стану. Щоразу його продовжували так само на 30 днів.
- Однак тепер президент Володимир Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану не до 25 червня, а до 25 серпня, тобто на 90 днів.
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