У Раді пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які втекли за кордон

В Україні пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які виїхали за кордон за час воєнного стану та не повернулись упродовж місяця.

У законопроєкті пропонують внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, згідно з якими військовозобов'язані можуть бути позбавлені громадянства України, якщо виїхали з країни і не повернулися протягом 30 днів.

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Кого стосується законопроєкт

Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин – заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, аварії, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

Цю норму пропонується поширити і на тих, хто виїхав до Росії.

Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.

Воєнний стан в Україні: головне

23 лютого 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про введення надзвичайного стану на території України через загрозу повномасштабного російського вторгнення. Однак країна-агресорка почала наступ уже наступної ночі.

Через вторгнення Росії уранці 24 лютого по всій території України ввели воєнний стан на 30 днів.

У березні та квітні Верховна Рада уже голосувала за продовження воєнного стану. Щоразу його продовжували так само на 30 днів.

Однак тепер президент Володимир Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану не до 25 червня, а до 25 серпня, тобто на 90 днів.

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Указ про загальну мобілізацію в Україні затвердили ще 3 березня. На початку травня у ЗСУ повідомили, що заразПодальше її продовження залежатиме лише від оперативної ситуації.