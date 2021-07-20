У Раді з'явилося найбільше міжфракційне депутатське об'єднання: хто його очолив

У Верховній Раді України оголосили про створення нового міжфракційного депутатського об'єднання. Його назвали "За конституційну реформу і ефективну владу" і воно уже вважається найбільшим.

Про це заявив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук під час позачергового засідання парламенту 20 липня. За його словами, до складу новоствореного об'єднання увійшло 283 народних депутати.

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Співголовами МФО обрали народних депутатів від "Слуги народу". Очільниками "За конституційну реформу і ефективну владу" стали:

Руслан Стефанчук;

Павло Фролов;

Олександр Корнієнко;

Вікторія Подгорна;

Андрій Клочко.

Стефанчук закликав народних депутатів долучатися до міжфракційного об'єднання.

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