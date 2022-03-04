Радіаційний фон у Запорізькій області станом на ранок – у нормі

Станом на 7:00 радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін. Він не несе загрозу життю та здоров'ю населення.

Територіальні структурні підрозділи держустанови "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" провели планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

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Радіаційний фон у Запорізькій області

На території всієї Запорізької області 4 березня, станом на 7:00 радіаційний фон залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення.

Встановлено, що радіаційний гамма-фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон:

Енергодар – 9 – 12 мікрорентгенів за годину;

Мелітополь – 9 – 12 мікрорентгенів за годину;

К-Дніпровка – 11,2 мікрорентгена за годину;

Бердянськ, Оріхів, Токмак, Чернігівка, Андріївка – 12,5 мікрорентгена за годину;

Пологи – 11 – 14 мікрорентгенів за годину;

Василівка – 16 мікрорентгенів за годину.

Обстріл Запорізької АЕС

Росіяни вночі 4 березня стріляли по Запорізькій АЕС. У пресслужбі атомної електростанції повідомили про небезпеку ядерного вибуху.

Згодом снаряд таки влучив в енергоблок. Вогнеборці через обстріли не могли дістатися до нього, щоб погасити пожежу.

Через це Володимир Зеленський звернувся до країн Європи. Він закликав їх зупинити Росію, бо може трапитися "другий Чорнобиль".

Пізніше надзвичайникам таки вдалося дістатися до станції. Вогонь на найбільшій АЕС Європи ліквідували о 6:20 4 березня.

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