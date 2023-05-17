На транспорті військових Росії почали знаходити "маячки": істерику спровокував Рогозін

У Росії почали поширювати істеричні повідомлення про те, що на автомобілях військових з'явилися "підозрілі" чи то "маячки", чи то "чіпи". Однак згодом виявилося, що окупанти зробили проблему на рівному місці.

Колишній директор "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін опублікував у своєму телеграм-каналі фото нібито "радіоміток" на техніці російських солдатів. Про це інформує 24 Канал. Водночас, ймовірно, це ніякі не "маяки", а звичайні батарейки.

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Пошуки "диверсантів"

Що не дивно, вирішив звинуватити Рогозін у приліплюванні цих "міток" до транспортних засобів невідомих "диверсантів". Варто сказати, що порівняно з байками окупантів про біолабораторії в Україні, "нацистів" та інше – істеричні повідомлення про "диверсантів" і "маячки" мають досить "спокійний" вигляд. Вочевидь, загарбники уже вичерпали фантазію.

Бійці, диверсанти ставлять "маячки (радіомітки)", кріплять їх до автотранспорту наших військових, а також на цивільні автомобілі. За ними приходять прильоти. Будьте уважні, перед виїздом оглядайте свої автомобілі. Звертайте увагу на прикріплені до металу машини батареї "радіоміток",

– написав ексочільник "Роскосмосу".

Проте неозброєним поглядом можна помітити, що Рогозін просто-таки бреше. Те, що ворожий політик намагається видавати за "радіомітки", є звичайними батарейками від компанії Panasonic. Їх досить часто чіпляють з електронним ключем до різних автомобілів.



Рогозін показав "мітки" на автомобілях військової техніки росіян / фото з його телеграм-каналу



У Росії стверджують, що батарейки Panasonic є "маячками" / світлина з телеграму Рогозіна

У ворога все більше проблем: останнє

Насправді в окупантів є все більше приводів для паніки, адже їхні справи і на полі бою, і в тилу – вкрай погані.