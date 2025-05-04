Завод "Стріла" в Росії попередньо припиняє роботу після удару, – ЦПД

У неділю, 4 травня, зазнало атаки підприємство у Брянській області Росії, що випускає електротехнічне обладнання. Стало відомо, що воно попередньо більше не зможе працювати після події.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Що відомо про удар по російському підприємству "Стріла"

Завод "Стріла" атакували 4 травня – унаслідок удару на заводі зайнялися виробничі цехи, адміністративна будівля та склад готової продукції підприємства.

Пожежа на заводі "Стріла": дивіться відео

Там виготовляється електроніка для російського оборонного сектору. Радіозавод співпрацює з російською корпорацією "Ростех" та постачає обладнання для підприємств російського оборонно-промислового комплексу.

Завод "Стріла" на Брянщині в Сузємці попередньо більше не може працювати після удару,

– заявив Андрій Коваленко.

Він пояснив, що завод виготовляє трансформатори, дроселі, автотрансформатори з регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та інші електротехнічні компоненти.

Росіяни бідкалися, що два цехи підприємства були знищені повністю. За підрахунками жителів, по заводу запустили близько 10 "снарядів HIMARS".