На "радість" Росії: КБ "Луч" провело вогневі випробування зенітної РК-10

В Україні на військовому полігоні відбулись випробування універсальної керованої ракети РК-10. Зброя покликана знищувати наземні та повітряні цілі противника на відстані понад 10 кілометрів.

Державне підприємство Державне Київське конструкторське бюро "Луч" замислило ракету як універсальний засіб. Тобто вона має розміщуватись на наземних, морських та повітряних платформах. Про це розповів Генеральний конструктор-генеральний директор "Луча" Олег Коростельов.

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В Україні випробували універсальну керовану ракету

У грудні 2021 року на військовому полігоні відбулись випробування РК-10 у зенітному варіанті, яка має стати зброєю нового зенітного ракетного комплексу ближньої дії розробку якого ініціював ДККБ "Луч",

– мовиться у повідомленні.

Нова ракета має замінити радянську "Стрілу-10" та забезпечити захист армійських підрозділів у ближній зоні. Наразі відомі також особливості РК-10. Зокрема вона:

це нове аеродинамічне рішення РК-10 у зенітному варіанті;

виконана у схемі "качка" з рульовими поверхнями у носовій частині ракети, що пов'язано з необхідністю забезпечити більшу маневровість ракети для знищення повітряних цілей;

керується з допомогою "лазерної стежки", коли прицільна станція веде ракету до цілі у структурованому лазерному полі. Проте, варіант з альтернативним наведенням за відбитим лазерним променем також розглядають.

Запуск РК-10 / Фото Defense Express

РК-10 може знищувати повітряні цілі на відстані до 12 кілометрів. За словами Олега Коростельова, РК-10 у зенітному варіанті:

отримала збільшений двигун, що збільшило енергетику ракети;

забезпечила наведення за лазерним променем, а також прийняті уніфіковані конструкторські рішення, які дозволяють встановлювати цю ракету на наземні та повітряні носії ;

; ракета може встановлюватись на морські платформи, що має величезне значення з огляду на вимогу озброїти ракетні катери Військово-морських Сил України.

До речі, за словами Коростельова, зараз з Міноборони досягнули згоди щодо підписання спільного рішення з метою роботи над комплексом ЗРК ближньої дії. над ним будуть працювати як над "модернізацією комплексу "Стріла-10".

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Коротко про останні новини щодо зброї

Німеччина, за останні 9 місяців роботи уряду ексканцлерки Ангели Меркель, схвалила поставки зброї за кордон на суму в майже 5 мільярдів євро.

Перед тим бійці ЗСУ провели бойові стрільби в зоні ООС. Під час них вдалось застосувати надпотужні протитанкові ракетні комплекси Javelin, які виробляють Штати. Наразі українська армія має майже 100 пускових установок та 500 ракет.

24 грудня стало відомо, що Росія готує чергові дезінформаційні атаки на Україну. Там планують цинічно брехати про те, що ЗСУ спільно з американськими колегами застосовують хімічну зброю проти населення Донбасу.

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