Радник глави МВС прокоментував хвилю публікацій про близьку смерть Путіна

Поява великої кількості публікацій про те, що президент ворожої Росії Володимир Путін важко хворіє, перебуває на межі смерті чи навіть вже помер на шпальтах західних ЗМІ може бути лише частково дотичною до правди.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі загальнонаціонального марафону новин. За його словами, активне форсування цієї теми можна трактувати по-різному.

Зверніть увагу Що потрібно зробити з росіянами після Путіна і чи настане для них це "після"

ЗМІ збільшують тиражі на хворобах Путіна

Насамперед Денисенко зауважив, що медіа почали говорити про хвороби та смерть Путіна після того, як про ракове захворювання президента-терориста сказав Олівер Стоун. Це американський кінорежисер з відверто проросійськими поглядами та великим досвідом роботи з росіянами. Він як доконаний факт заявив, що у Путіна був рак, і відтоді почалася хвиля таких новин та матеріалів.

На думку радника глави МВС, з одного боку, це може бути пов'язано з тим, що тиражі засобів масової інформації, які дадуть на першу шпальту заяву Стоуна та всіляко її розвиватимуть, будуть рости.

"З іншого боку, справді в таких випадках досить багато говориться про хвороби лідерів. Це в принципі абсолютно нормально для подібних ситуацій в демократичних ЗМІ", – продовжив Денисенко.

Крім того, він не виключає, що усе це може бути інформаційною кампанією західних медіа проти Росії, яку почали, щоб показати росіянам, що їхній лідер та ідол – невічний. До того ж своєю параноїдальною поведінкою Путін лише підігріває такі новини, чим би вони не були.

Уся ця дивна поведінка протягом останніх двох років, коли людина закапсулювалася, сидить на відстані 8 – 10 метрів з іншими лідерами та своїми соратниками. Це явна параноя, переляк перед близьким контактом із будь-ким, не зважаючи на те, що вже і ковіду ніби немає, і вже не повинні передатись йому якісь страшні хвороби,

– розмірковує посадовець.

Ймовірна хвороба Путіна: що відомо

Чутки про важку хворобу, зокрема й рак, Путіна ходять доволі давно. Вже десятки разів з'являлася інформація, що біля президента-агресора постійно є штат лікарів, він дивно поводиться, уникаючи близьких контактів з іншими, а з кожною своєю публічною появою виглядає все гірше. Останнім часом ці чутки активізувалися та поширюються ще масштабніше.

За даними західних ЗМІ, які посилаються на джерела в російській розвідці, зараз Путін страждає від важкої форми раку, який швидко прогресує. Лікарі начебто прогнозують, що йому залишилося жити щонайбільше 2 – 3 роки.

Крім того, російський диктатор, ймовірно, втрачає зір, має неконтрольований тремор кінцівок та складнощі з рухом. Це було дуже помітно на його зустрічах зі своїм посіпакою, самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Раніше про рак та ще низку хвороб у Путіна розповідав голова військової розвідки України Кирило Буданов. За його словами, у російського лідера вкрай поганий фізичний та психоемоційний стан.

Зауважте – Піонтковський розповів, що авторитет Путіна суттєво ослаб: дивіться відео