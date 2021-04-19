Радники лідерів "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до тиші на Донбасі

У режимі відеоконференції 19 квітня пройшла зустріч радників глав країн "нормандської четвірки", на якій усі учасники підтвердили прагнення до тиші на Донбасі. Крім того, там прозвучала пропозиція провести наступні перемовини політичних радників безпосередньо на лінії розмежування.

В українській делегації зазначили, що на зустрічі всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

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Відбулося засідання радників глав держав "нормандської четвірки"

Сьогодні (19 квітня – 24 канал) відбулася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в режимі відеоконференції,

– повідомили в українській делегації.

Головним її питанням стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму тиші на Донбасі.

Плани щодо майбутньої зустрічі

Крім того, на перемовинах прозвучала ідея провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах.

Конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в підгрупі з безпеки ТКГ. Її засідання заплановане на 20 квітня, 10.00.

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