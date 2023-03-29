У супроводі російських військових: очільник МАГАТЕ приїхав на Запорізьку АЕС

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС по обіді 29 березня. Зауважимо, що це вже другий його візит на атомну станцію, відтоді як її окупували російські війська.

Вперше Гроссі приїжджав на тимчасово окуповану атомну електростанцію 1 вересня 2022 року. Цього разу очільник МАГАТЕ порівняє, як змінилася ситуація за період його відсутності.

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Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС

У Енергоатомі повідомили, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже прибув на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Ключові завдання його візиту – поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують та виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка, до слова, працює на ЗАЕС із вересня 2022 року.

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