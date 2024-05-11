Франція може надати Україні більше ракет SCALP: Світан пояснив нюанси

ЗМІ пишуть про можливу військову допомогу від Франції. Країна нібито готується передати далекобійні крилаті ракети SCALP, однак їх ще треба підготувати до використання.

В авіаційній термінології є визначення – продовження терміну експлуатації. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що будь-яка авіаційна техніка має певний час, коли може перебувати у стані бойового режиму.

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Чи зможуть SCALP виконати бойове завдання

Будь-яка крилата ракета має двигун, системи управління, тому за своєю будовою нагадує літак, але без пілота. SCALP, які були на зберіганні, не використовувалися, тому вийшов термін їхньої експлуатації за часом. Для того, щоб вони далі виконували бойові завдання, цей термін треба продовжити через певні технічні маніпуляції.

Відтак ракету знову збирають. До України SCALP надійдуть уже з продовженим терміном експлуатації та після проведення регламентних робіт. Вони зможуть виконати поставлене завдання,

– наголосив Роман Світан.

Для України – це така сама ракета, яку ми отримували раніше. Найімовірніше вона вже доставлена, адже, як правило, такі повідомлення з'являються в інформаційному полі, коли ракети вже на наших складах. Сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо побачити, як вони працюють.

"Дальність для експортних варіантів, ймовірно, складає 250 кілометрів. Хоча є певні види, які можуть долати 500 кілометрів. Тому все залежатиме від дальності роботи та механізмів заборон, тобто чи має Україна заборони на використання SCALP для ударів по Росії", – розповів льотчик-інструктор.

Чи можуть вдарити SCALP по Кримському мосту

Не варто порівнювати SCALP і Taurus, адже вони мають різні бойові частини. Наприклад, для роботи по Кримському мосту потрібні німецькі Taurus, які мають подвійну бетонобійну бойову частину. Такий снаряд зможе краще пробити бетон.

Якщо нам передадуть далекобійні SCALP, то за дальністю вони справді такі самі як Taurus. Але багато залежить від умов запуску. Наприклад, ми можемо працювати 250-кілометровими SCALP, тобто тими, які у нас були. Пригадайте корабель "Аскольд" у Керчі, який уразили цими ракетами,

– зауважив Світан.

Тоді Україні вдалося підійти на потрібну дальність, здійснити пуск та виконати бойове завдання. Інше питання полягає в тому, який існує механізм прикриття літаків, які несуть SCALP.

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