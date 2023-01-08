Росія не може протидіяти, – військовий експерт назвав переваги ATACMS

Якщо Україна таки отримає ракети ATACMS дальністю на 300 кілометрів, то це буде революційне рішення. ЗСУ зможуть ще більше кошмарити логістику окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Деякі аналітики вважають, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 20 січня, союзники погодять передачу ракет ATACMS.

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За словами Нарожного, це питання чисто політичне. Він схиляється до того, що наступний "Рамштайн" буде звичайною зустріччю, де не ухвалюватимуть революційні рішення щодо війни в Україні.

Що буде, якщо ЗСУ таки отримають ATACMS

Як наголосив Нарожний, ЗСУ могли б одразу після отримання ATACMS зможуть застосовувати їх по ворогу. Адже у військових є велика кількість пускових установок. А запуск ракет GMLRS на 70 – 80 кілометрів фактично ніяк не відрізняється від ATACMS.

Росіяни не можуть збивати ракети GLMRS. Однак вони у певний спосіб адаптувалися до них. Тепер основні склади боєприпасів загарбники облаштовують за 100 кілометровою зоною від лінії фронту.

Якщо отримаємо ATACMS, то зможемо ще більше нищити логістику росіян. Зараз в них логістичне плече близько 100 кілометрів до передової. Тоді вони будуть змушені переміщувати все на 300 кілометрів. А це, умовно, в 10 разів сповільнить логістику окупантів,

– вважає Нарожний.

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В Росії немає систем ППО та ПРО, які могли б ефективно працювати проти GLMRS та ATACMS. Ці ракети летять по квазібалістичній траєкторії – підіймаються на висоту в 24 кілометри, а потім "каменем" летять вниз.

Нарожний підкреслив, що рішення про передачу ATACMS було б революцією для цієї війни. Це можна було б порівняти, якби Захід передав сотні танків Leopard.

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